ジュニア内田煌音＆宮部敬太＆染谷樹、『ニコ☆プチ』レギュラーメンズモデルに仲間入り
■13〜14歳の新星たちがサマーファッションに挑戦
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・内田煌音、宮部敬太、染谷樹が、10日発売の創刊20周年を迎える小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（新潮社）夏号からレギュラーメンズモデルに、仲間入りすることが決定した。
【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演
今号は、この夏絶対に押さえておきたいサマートレンドキーワードを大特集。カラーセットアップやスウェットポロシャツ、ドット柄など、さわやかなメンズコーデを着こなす。関西ジュニアの川口拓馬、瀬川嵐太、三浦慎ノ亮とともに魅せるサマーファッションにも注目だ。
■メンバー コメント＆プロフィール
▼内田煌音（うちだ・きらと）2013年8月8日生まれ（13歳） 埼玉県出身
レギュラーメンズモデルに選ばれてめちゃくちゃうれしかったです。お母さんも『ニコ☆プチ』を知っていて、驚いていました（笑）！ とにかくたくさんおしゃれな服が着たいです！
▼宮部敬太（みやべ・けいた）2011年8月28日生まれ（14歳） 東京都出身
「だいにょじそう（宮岡大愛、善如寺來、山岸想）」がやっていたお仕事だし、うれしいなと思いました。最近さらにおしゃれに興味を持ち始めたので大人っぽいクールなファッションにも挑戦してみたいです。
▼染谷樹（そめや・じゅん）2013年1月7日生まれ（13歳） 東京都出身
小3の時から自分で服を買いに行くようになったぐらいファッションが大好き！ やってみたいと思っていたお仕事なので、レギュラーメンズモデルになれてとにかくうれしいです。
■編集部コメント
STARTO ENTERTAINMENTのジュニアのみなさんが『ニコ☆プチ』のレギュラーメンズモデルになってから、とても多くの反響をいただきました。2026年春号で卒業した宮岡 大愛さん、善如寺來さん、夏号で卒業する山岸 想さんに続いて、新たな3名をお迎えします。
シャッターを切るたびに豊かな表情で惹きつける内田さん
唯一無二のミステリアスな雰囲気の中に、秘めた熱さを感じさせる宮部さん
撮影当日、高度なレイヤード私服スタイルでファッショニスタぶりを見せつけた染谷さん
撮影スタート時は緊張が見えたものの、次々と変わる表情、ポージングはさすがの一言。ファッションにまつわる質問にも話が止まらない、止まらない！
『ニコ☆プチ秋号』（9月10日発売予定）以降は、関西ジュニアの3名も含めて号替わりの選抜メンバーが登場予定。ファッションモデルとして成長していく姿を、絶対お見逃しなく！
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・内田煌音、宮部敬太、染谷樹が、10日発売の創刊20周年を迎える小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（新潮社）夏号からレギュラーメンズモデルに、仲間入りすることが決定した。
【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演
今号は、この夏絶対に押さえておきたいサマートレンドキーワードを大特集。カラーセットアップやスウェットポロシャツ、ドット柄など、さわやかなメンズコーデを着こなす。関西ジュニアの川口拓馬、瀬川嵐太、三浦慎ノ亮とともに魅せるサマーファッションにも注目だ。
▼内田煌音（うちだ・きらと）2013年8月8日生まれ（13歳） 埼玉県出身
レギュラーメンズモデルに選ばれてめちゃくちゃうれしかったです。お母さんも『ニコ☆プチ』を知っていて、驚いていました（笑）！ とにかくたくさんおしゃれな服が着たいです！
▼宮部敬太（みやべ・けいた）2011年8月28日生まれ（14歳） 東京都出身
「だいにょじそう（宮岡大愛、善如寺來、山岸想）」がやっていたお仕事だし、うれしいなと思いました。最近さらにおしゃれに興味を持ち始めたので大人っぽいクールなファッションにも挑戦してみたいです。
▼染谷樹（そめや・じゅん）2013年1月7日生まれ（13歳） 東京都出身
小3の時から自分で服を買いに行くようになったぐらいファッションが大好き！ やってみたいと思っていたお仕事なので、レギュラーメンズモデルになれてとにかくうれしいです。
■編集部コメント
STARTO ENTERTAINMENTのジュニアのみなさんが『ニコ☆プチ』のレギュラーメンズモデルになってから、とても多くの反響をいただきました。2026年春号で卒業した宮岡 大愛さん、善如寺來さん、夏号で卒業する山岸 想さんに続いて、新たな3名をお迎えします。
シャッターを切るたびに豊かな表情で惹きつける内田さん
唯一無二のミステリアスな雰囲気の中に、秘めた熱さを感じさせる宮部さん
撮影当日、高度なレイヤード私服スタイルでファッショニスタぶりを見せつけた染谷さん
撮影スタート時は緊張が見えたものの、次々と変わる表情、ポージングはさすがの一言。ファッションにまつわる質問にも話が止まらない、止まらない！
『ニコ☆プチ秋号』（9月10日発売予定）以降は、関西ジュニアの3名も含めて号替わりの選抜メンバーが登場予定。ファッションモデルとして成長していく姿を、絶対お見逃しなく！