金沢百万石まつりにあわせ、城下町をめぐるウオーキングイベントが開かれ参加者たちが散策を楽しみました。6日から始まったのは金沢百万石まつりの開催に合わせ毎年開催されている「加賀百万石ツーデーウオーク」。6日、7日の2日間開催され、金沢駅を起点として犀川や浅野川沿いを歩きながら金沢を散策できるウオーキングイベントです。■参加者「運動習慣が足りてなくて、すこしでも運動しようかな