【溺愛の鎖 大富豪と買われた令嬢】 6月6日 連載開始 【拡大画像へ】 NHN comicoは6月6日、マンガアプリ「comico」にて、マンガ「溺愛の鎖 大富豪と買われた令嬢」の連載を開始した。 本作は、水島忍氏による人気小説のコミカライズ版で、線画を都とあ氏が、構成を朝戸氏がそれぞれ担当する。 亡き父が遺した莫大な借金を背負い、大富豪ディーンの“愛人”となった侯爵令嬢マリ