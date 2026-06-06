【溺愛の鎖 大富豪と買われた令嬢】 6月6日 連載開始

【拡大画像へ】

NHN comicoは6月6日、マンガアプリ「comico」にて、マンガ「溺愛の鎖 大富豪と買われた令嬢」の連載を開始した。

本作は、水島忍氏による人気小説のコミカライズ版で、線画を都とあ氏が、構成を朝戸氏がそれぞれ担当する。

亡き父が遺した莫大な借金を背負い、大富豪ディーンの“愛人”となった侯爵令嬢マリオン。強引で傲慢な彼に反発しながらも、時折見せる優しさに、次第に心を揺らされていく。一方のディーンもまた、純粋なマリオンに強く惹かれ、歪んだ執着と独占欲を募らせていき――。

なお、本作は毎週土曜0時に更新予定。

□comicoの作品ページ

【あらすじ】

侯爵令嬢・マリオンは、賭博に興じる父の悪評のせいで、婚期が遠のいていた。

しかしある日、父が急死。 遺された多額の借金の返済のため、マリオンは住んでいる屋敷から母共々追い出されることに……。

マリオンは病弱な母を守るため、債権者である大富豪・ディーンに借金の返済を待ってほしいと頼みこむが、とある交換条件を出されてしまう。

それは、マリオンがディーンの愛人になることだった。

なすすべもなく愛人になったマリオン。強引なディーンに反感を覚えながらも、彼の時折見せる優しさに徐々に惹かれていってしまって……。

「君はどんなところも美しい 証明してみせてもいい」

ディーンに純潔を捧げたマリオンは、ディーンの愛の鎖に縛られていく――

危険な大富豪と買われた令嬢の濃密ロマンスファンタジー。

(C) 都とあ・朝戸/comico (C)水島忍/メディアソフト