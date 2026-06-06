おやつに何を食べようか迷った時は、【セブン-イレブン】へ立ち寄ってみて。スイーツマニアもそのコスパの良さに驚いた、「新作スイーツ」が登場していた様子。ちょっぴり贅沢な仕上がりで、頑張った自分へのご褒美にも選びたくなるかも。今回は、沼落ち注意のセブン-イレブン「新作スイーツ」をご紹介します。 創業記念！ 50%増量のどら焼き 和スイーツを食べたい時におすすめの「ふわっと生ど