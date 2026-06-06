「流石にコスパ100点」「もっちり食感」【セブン-イレブン】沼落ち注意♡「新作スイーツ」

おやつに何を食べようか迷った時は、【セブン-イレブン】へ立ち寄ってみて。スイーツマニアもそのコスパの良さに驚いた、「新作スイーツ」が登場していた様子。ちょっぴり贅沢な仕上がりで、頑張った自分へのご褒美にも選びたくなるかも。今回は、沼落ち注意のセブン-イレブン「新作スイーツ」をご紹介します。

創業記念！ 50%増量のどら焼き

和スイーツを食べたい時におすすめの「ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ」。2026年5月12日からスタートしたセブン-イレブンの「創業感謝祭」の特別商品として、価格は通常品と同じまま、粒あん、ホイップ、生地を増量した贅沢な1品です。しっかりお腹を満たしたいおやつタイムにうってつけ。こんがり & しっとり感を感じさせる生地の色に食欲がそそられます。価格は\213（税込）。

1枚の生地で隔たれたホイップ & あんのたっぷり感！

「ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ」の断面にも注目。ホイップや粒あんがたっぷりとサンドしているのが、見た目からも伝わってきます。このホイップと粒あんの間に、生地が1枚入っていて、口に入って初めて2つの味が溶けあうところがポイント。インスタグラマー@pan.oyatsuさんは「これで200円ちょっとは流石にコスパ100点」と高評価。「半分だけでもかなりの満足感◎」とのこと。

片手でパクッと！ ショートケーキ風クレープ

四角い形をしたこちらは、手軽にショートケーキを食べている気分が楽しめる「もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て」。きれいに焼けたクレープ生地は、インスタグラマー@sujiemonさんによると「もっちり食感のクレープ生地」なのだそう。片手で、気軽に手に取れそうなところも嬉しいポイント。仕事や家事の合間に、「ちょっと甘いものが食べたいかも……」という気分を満たしてくれそうです。価格は、\270（税込）。

甘酸っぱい苺ソースとミルククリームで幸せ気分

「もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て」のクレープ生地で包まれた中身は、まるでショートケーキのような構成。スポンジ、苺ソース、ミルククリームの3層になっています。苺とミルククリームの組み合わせは、ほどよくマイルドでバランスの良い味わいが感じられるかも。@sujiemonさんは、「キュンっと広がる苺の甘酸っぱさが心地よい」「口に入れた瞬間、幸せの鐘が鳴ります」と大満足だった様子。紅茶やコーヒーのお供に、選んでみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino