ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）〜7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「8月生まれ」（誕生日：8月7日〜9月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■8月生まれの月