金沢の初夏を彩る「金沢百万石まつり」が5日、開幕しました。この後、毎年恒例の子ども提灯太鼓行列が出発します。現地の様子を伝えてもらいます。平本 駿介 記者：こちらはまもなく子ども提灯太鼓行列が出発する、金沢市のしいのき緑地にきております。 会場には提灯を持った子どもたちが続々と集まってきております。こちらの場所には、30団体約4000人が集まる予定となっています。そして、ここに集まる子供たちだけでなく