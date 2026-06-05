今回は、妻が不倫夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。夫の不倫が分かっても、我慢していたけど…「大学の後輩だった夫と結婚しましたが、夫が結婚前から他の女性と関係を持っていて、さらに私と結婚した後もその女性と不倫していたことが分かりました。ただ、私のお腹には子どもがいて、子どものためにも離婚しない方がいいと思ったんです。そんなある日、夫の不倫相手から不倫の証拠写真がたくさん送られてきました。そ