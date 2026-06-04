次の台風に…？日曜日～来週火曜日ごろ 日本各地で雨予想 台風6号が過ぎ去ったと思った矢先に、また新たな熱帯低気圧＝「台風の卵」が発生しました。 【画像】「台風のたまご」いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション 4日午前10時の雲の画像を見てみると、台湾の南西付近に“雲のまとまり”が見えてきました。 この熱帯低気圧周辺の最大風速が、17m/s以上になると「台風」になります。現時点で、台風まで発達