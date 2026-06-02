気象庁によりますと、台風６号は２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近し、その後、３日明け方から朝に近畿地方に最も接近する見込みだということです。 近畿南部では、２日夜のはじめ頃から３日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、近畿地方では、２日夜遅くから３日明け方にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼び掛けています。また、２日夜遅くから３日朝にかけて暴風に、２日夜遅くから