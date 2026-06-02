台風6号の接近にともない、関西を発着する船の便で欠航などの影響が広がっています。各社のホームページによりますと、運行情報は以下の通りです。 【名門大洋フェリー】6月2日（火）は、午後5時出航と午後7時50分出航の大阪南港発下り1便・2便、および新門司港発上り1便・2便の全便を欠航します。3日（水）は、新門司港発の上り便は通常運航の予定ですが、大阪南港発の下り便は午後5時発、午後7時50分発ともに