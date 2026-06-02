サムスン電子がグローバル時価総額ランキングでメタ・プラットフォームズを抜いて10位に浮上した。

2日の時価総額集計サイト「カンパニーズマーケットキャップ（CompaniesMarketCap）」によると、サムスン電子はこの日の取引時間中に株価が1．29％上昇し、時価総額が1兆5350億ドルとなった。これを受け、時価総額が1兆5240億ドルのメタを上回り、グローバル上場企業の時価総額ランキングで10位に上がった。

従来11位だったサムスン電子は今回の株価上昇で順位を一つ上げた。9位のテスラの時価総額は1兆5610億ドルで、サムスン電子との差は260億ドルにすぎない。市場では株価上昇が続けばさらなる順位上昇の可能性も提起されている。

グローバル時価総額1位はエヌビディア（NVIDIA）で、5兆4340億ドルだった。続いてアルファベット（4兆5130億ドル）、アップル（4兆4980億ドル）、マイクロソフト（3兆4200億ドル）、アマゾン（2兆8100億ドル）、TSMC（2兆2590億ドル）、ブロードコム（2兆1770億ドル）、サウジアラムコ（1兆7630億ドル）の順だった。

一方、SKハイニックスはこの日、株価が2．62％下落したことで時価総額が1兆800億ドルに減少した。グローバル時価総額ランキングも12位から13位に下がった。