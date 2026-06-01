6月1日は「電波の日」です。総務省 九州総合通信局は1日、熊本市で、電波の日・情報通信月間記念式典を開きました。式にはおよそ200人が出席し、九州総合通信局の中西悦子局長が「今後もデジタル社会の実現と地域の発展のためにしっかり取り組みます」と挨拶しました。 また熊本地震の経験をもとに防災訓練を充実させ、災害時の通信の早期復旧に貢献した熊本県など、7つの団体と4人が表彰されました。