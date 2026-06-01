【モデルプレス＝2026/06/01】嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）が5月31日、東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、26年半の活動に幕を下ろした。同日、「VS嵐」（フジテレビ／2008〜2020年放送）の公式X（旧Twitter）が更新され、5人へメッセージを送った。【写真】「VS嵐」公式、嵐へメッセージ 5色のハート添える◆「VS嵐」嵐ラストライブ受けコメント公式Xでは「嵐5人