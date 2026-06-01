高級袋麺の先駆けで知られる明星食品の「中華三昧」。今年10月に発売45周年を迎えるが、そのアニバーサリーイヤーを盛り上げる一環で、日本最大級の中華料理イベント「四川フェス2026＠中野麻婆豆腐商店街」（5月9〜10日、東京都中野区）に協賛、特設ブースで「中華三昧」ブランドの魅力をアピールした。多くの激辛ファンや、中華料理ファンで賑わうイベント会場で、夏の定番商品「中華三昧 赤坂璃宮 涼麺（リャンメン）」と、