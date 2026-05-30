サントリーは、九州熊本工場で製造される九州エリア限定ビールの「阿蘇BEER」と、阿蘇の草原に咲くユウスゲの花などが描かれた「ザ・プレミアム・モルツ」の九州限定デザイン缶を、6月から順次発売します。これらは数量限定で販売され、売り上げ1本につき1円を熊本県に寄付するということです。