グーグルが米カリフォルニア州マウンテンビューに構える本社で、開発者会議「Google I/O 2026」を開催しました。今年は生成AI「Gemini」に関する発表が目立ちましたが、秋に発売を迎えるGemini搭載スマートグラスの話題もありました。筆者が現地で体験したGemini関連の最新事情をレポートします。 グーグルがAI搭載スマートグラスをいよいよ今秋発売へ グーグルは、今年の秋に最新のスマートグラスを発売します。同社とクア