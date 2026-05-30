■名店での修業を経て産声を上げたラーメン店千葉県野田市。東武アーバンパークラインの愛宕駅から少し歩いた先に、2025年12月21日、一軒のラーメン店が産声を上げた。店の名は「RUSTIC NOODLES」。オープンからわずか数カ月、すでに遠方からの来客も絶えない注目店だ。しかし、そのカウンターの内側には、華やかな評判とは裏腹の、壮絶で不器用な夫婦の物語がある。筆者撮影閉店間際でも行列が絶えない「RUSTIC NOODLES」 - 筆者