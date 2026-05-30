整理収納アドバイザーのFujinaoです。「ちゃんと片づけているはずなのに、なぜかスッキリしない」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。実はその原因、「良かれと思ってやっている行動」が、実は逆効果になっている可能性があります。今回は、片づけの現場でよく見かける「やりがちだけどNGな行為」を5つ解説します。【詳細】他の記事はこちら行動導線上にモノを置くまず１つ目は「行動導線上にモノを置くこと」です。よく