サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が29日放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜後9・30）にゲスト出演。元ウルグアイ代表でセレッソ大阪に2014年から15年半ばにかけて在籍していたディエゴ・フォルラン選手について語った。12年シーズンにセレッソ大阪復帰、13年シーズンには念願の背番号「8」を手に入れた柿谷氏。しかし翌年、フォルランがセレッソ大阪に加入したことにより「“フォルランの乱”勃