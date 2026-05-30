大阪市にある天王寺動物園の新ホッキョクグマ施設「ポーラーベアコースト」の報道陣向け内覧会が行われ、新展示場と豪華なバックヤードが公開されました。入居するのは、エサ入れや遊び道具のおもちゃを器用に操り、数々の謎ダイブで観覧側を沸かせる人気者、ホウちゃん（5歳メス）。ガラス面の多い展示場だけに少しおしとやかにしないと？いえいえご心配なく。これまでと同じおもちゃもガッツリ使えるよう頑丈に造られているそ