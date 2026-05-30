日本国内では「日本酒離れ」が続き、消費量は1970年代のピーク時から3分の1以下に落ち込んでいる。ところが今、世界では真逆のことが起きている。輸出額は5年で1.9倍に拡大し、ニューヨークで造られた日本酒が日本に逆輸出される時代が来た。獺祭は80億円を投じて米ニューヨークに醸造所を建設。2024年にはユネスコ無形文化遺産にも登録された。海外メディアが報じた「SAKEブーム」の実態とは――。写真＝iStock.com／shironagasuk