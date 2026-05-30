お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（55）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。「一番幸せ」と感じる瞬間を明かした。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。睡眠の話題となり、大久保は「私も朝早い」と切り出して、仕事がない休日でも午前7時台には必ず起きることを明かした。起床後は「掃除機かけて、犬の散歩行って、