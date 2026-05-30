ＣＦＴＣ建玉報告資源国通貨ＩＭＭ通貨先物豪ドルの買い越し減少 ＩＭＭ通貨先物５月２６日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ68882枚の売り越し 37651枚の売り越し増 豪ドル60155枚の買い越し 25489枚の買い越し減 ＮＺドル34179枚の売り越し 6434枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ５月２６日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ42194枚の売り越し 483枚の売り越し増 豪ドル58041枚