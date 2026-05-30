ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　　ＩＭＭ通貨先物豪ドルの買い越し減少

ＩＭＭ通貨先物５月２６日資源国通貨　　豪ドルの買い越し減少
カナダ　68882枚の売り越し 37651枚の売り越し増
豪ドル　60155枚の買い越し 25489枚の買い越し減
ＮＺドル　34179枚の売り越し 6434枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ５月２６日資源国通貨　豪ドルの買い越し増加
カナダ　42194枚の売り越し 483枚の売り越し増
豪ドル　58041枚の買い越し 861枚の買い越し増
ＮＺドル　13767枚の売り越し 1668枚の売り越し減