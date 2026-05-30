ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物豪ドルの買い越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物豪ドルの買い越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物豪ドルの買い越し減少



ＩＭＭ通貨先物５月２６日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少

カナダ 68882枚の売り越し 37651枚の売り越し増

豪ドル 60155枚の買い越し 25489枚の買い越し減

ＮＺドル 34179枚の売り越し 6434枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ５月２６日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加

カナダ 42194枚の売り越し 483枚の売り越し増

豪ドル 58041枚の買い越し 861枚の買い越し増

ＮＺドル 13767枚の売り越し 1668枚の売り越し減

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