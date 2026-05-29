【モデルプレス＝2026/05/29】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」による【2026年上半期版】流行語大賞。読者アンケートに基づき、2026年上半期の流行語20ワードを発表する。【写真】モデルプレス流行語大賞2026上半期一覧◆◆「モデルプレス流行語大賞」選考基準（1）読者アンケートの結果調査期間：2026年4月27日〜5月17日回答数：17,978件（2）「モデルプレス編集部」による審査◆モデルプレス流行