中国自動車大手、上海汽車集団（上汽集団、SAIC）の1億台目の納車を記念するセレモニーが上海市内で28日に開催された。中国メディアの観察者網が伝えた。記事によると、1億台目のユーザーとなったのは自動運転技術開発を手がける初速度科技（Momenta）の曹旭東（ツァオ・シュードン）最高経営責任者（CEO）だ。車両は「智己LS9 Hyper」で、上汽集団はこれにより累計生産・販売台数が1億台を突破した初の中国自動車グループとなった