東京市場まとめ 1.概況 日経平均は440円高の65,133円と、反発して取引を開始しました。前日の米国市場では、米国とイランの戦闘終結に向けての期待から、主要3指数が揃って最高値を更新しました。日本市場でも米株高の流れを引き継ぎ、朝方から堅調に推移し、前引けは1,203円高の65,896円となりました。後場は一段と上げ幅を拡大しました。15時5分には1,811円高の66,505円をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。その後も高