アプリの課金システムを提供するRevenueCatが、定額課金制(サブスクリプション)のプランに加入した人が一体どれくらい長く続けるのかといった知見を共有しました。調査によると、年間サブスクリプションを解約した人のうち95％は再加入しないとのことです。The State of Subscription Apps in 2026 - RevenueCathttps://www.revenuecat.com/sosa-2026-insights-part-2/RevenueCatのレポートによると、ユーザーによる年間サブスクリ