米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーが、カルト的人気を誇るイケメンレスラーとのコラボ動画を公開。まるでドラゴンボールの「人造人間17号・18号」のように息のあった美男美女タッグに「正式に組むべき」などと反響が寄せられている。【映像】「まるで人造人間17号と18号」日本人美女とイケメンレスラー“腰振りダンス”コラボWWEスーパースターのキット・ウィルソンが28日、自身のインスタグラムを更新。バイラルヒ