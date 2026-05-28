米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーが、カルト的人気を誇るイケメンレスラーとのコラボ動画を公開。まるでドラゴンボールの「人造人間17号・18号」のように息のあった美男美女タッグに「正式に組むべき」などと反響が寄せられている。

【映像】「まるで人造人間17号と18号」日本人美女とイケメンレスラー“腰振りダンス”コラボ

WWEスーパースターのキット・ウィルソンが28日、自身のインスタグラムを更新。バイラルヒットが続いている自身の入場テーマ曲で日本人スーパースターのジュリアとコラボした動画を公開した。

公開された動画は、シングル戦線に移行したキットの入場テーマ曲であり、SNS上で爆発的な大ヒットを記録している「Man Up」に合わせたもの。バックステージでジュリアがクールな表情で力強く腕の筋肉を誇示すると、画面の切り替えとともにキットが応戦し、交互にリズムを刻んでいく。最後には二人並んで息の合ったマッチョポーズを披露。抜群のプロポーションとスタイリッシュなビジュアルの2人が織りなす、コミカルかつ洗練された世界観が印象的だ。

実は二人のコラボは今回が初めてではない。先月開催された年間最大の祭典『レッスルマニア 42』の期間中にも同様のコラボ動画をアップして大きな話題を呼んでおり、ファンの間ではお馴染みの名コンビとなりつつある。キットは今回の投稿に、日本語からインスパイアされた「IKIGAI...（生きがい）」というキャプションを添えており、二人の国境を越えた特別なシナジーを表現。投稿にはすぐさま約5.8万件の“いいね”が押されていた。

この投稿に対し、ファンからは二人の相性の良さを絶賛するコメントが殺到。特にそのビジュアルの親和性の高さから、「ドラゴンボールの人造人間17号と18号みたい」「2人でミックスタッグを組むべき」「2人はとても良いデュオになるだろう」「ミックスタッグチームの匂いがする！」などと、今後のリング上での共闘を熱望する意見が非常に多く寄せられている。

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