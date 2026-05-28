熊本県内の特殊詐欺の被害が、過去最悪のペースで拡大しています。 【写真を見る】【これが詐欺の実態】「100パーセント損失の心配なし」「あなたに逮捕状」特殊詐欺が拡大熊本 被害の大半が、「SNSを使った投資詐欺」と「ニセ警察詐欺」で、この2つの手口が全体の7割を占めています。 なぜだまされるのか？被害を未然に防ぐため、被害者の声や実際のやり取りを紹介します。 きっかけは「インスタ」 熊本市に