熊本県内の特殊詐欺の被害が、過去最悪のペースで拡大しています。

【写真を見る】【これが詐欺の実態】「100パーセント損失の心配なし」「あなたに逮捕状」 特殊詐欺が拡大 熊本

被害の大半が、「SNSを使った投資詐欺」と「ニセ警察詐欺」で、この2つの手口が全体の7割を占めています。

なぜだまされるのか？被害を未然に防ぐため、被害者の声や実際のやり取りを紹介します。

きっかけは「インスタ」

熊本市に住む60代の女性は、SNSを使った投資詐欺で約300万円をだまし取られました。

被害女性「これから働いても足りないくらいのお金を、本当にもったいないことをした」

きっかけはインスタグラムでした。投資に関する情報にアクセスしたところ、投資セミナーのアシスタントを名乗る人物とつながり、ラインでのやり取りが始まりました。

被害女性「『20万円貸すのでこれで体験してください』『3日間の体験です』と言われて、『これを買ってください』『これに申し込んでください』『回収してください』とやり取りがあって、3日間で5万円ぐらい利益が出ました」※偽の投資アプリで

犯人とのやりとり

――実際のラインでのやり取り

「現在の勝率は、すべて100パーセント。損失の心配はありません」

「こちらからお送りした図の指示に従って、本日のデイトレードの取引注文を提出してください」

女性は今年2月に、投資の元手として2回にわたり、合わせて約300万円を振り込みました。

被害女性「『やめてもいいし、それを元手に続けることもできます』。それで続けた。それをずっと繰り返していて、（最初）50万円しか出していなかったけど、どんどん大きくなるので、デイトレードで」

なぜ取引を信用してしまったのか、それには巧妙な仕掛けがありました。

信用させる仕掛けとは

女性が使った偽の投資アプリの画像です。

自分の資産額が変動し、画面上では最大で元手の4倍ほどの金額が表示されていました。

被害女性「これでこんなにお金が出てくる。ジェットコースターに乗っているような数日なんですよ」

矢継ぎ早にメッセージが送られ、女性は冷静さを失いました。

振り込んだ300万円は戻らない

さらに470万円を振り込むため、銀行で融資を受けようとした際に、銀行員が詐欺と気付き、3回目の振り込みは避けることができました。

しかし、それまでに振り込んだ約300万円は戻ってくる見込みがありません。

被害女性「（ATMで振り込んだ時）”これは詐欺の可能性があります”と画面上に表示されたのを見たんだけど、とにかくお金を払わないといけないと思って。どうして踏みとどまれなかったんだろう。何日間かで失いました」

続いては、警察をかたった詐欺です。

電話で「これから取り調べ」

始まりは、被害者の携帯電話にかかってきた、警察官を名乗る男からの1本の電話でした。

ニセ警官は電話で、「逮捕した詐欺グループから、あなたのキャッシュカードが見つかった」と言い、ラインでのビデオ通話を要求しました。

応じてしまうと、一体どうなるのか。実際のやり取りです。

（ビデオ通話）犯人「千葉県警 刑事部 捜査二課 矢口貴史と申します」

男は警察手帳らしきものを画面上に示し、信用させようとします。

犯人「名前ね、これ読み上げてください。声に出して」

被害者「ヤグチ…タカシさん？」

犯人「確認がとれたということで、これから取り調べが始まっていきます」

画面上に“偽の逮捕状”

男は、画面上に偽の逮捕状を示し、被害者に脅しをかけます。

こうしたニセ警察詐欺で、今年4月、県内の女性が1000万円以上だまし取られる事件が起きました。

「資金洗浄の調査」名目に

ニセ警官は電話で、「資金洗浄の捜査の過程で、あなたのキャッシュカードが見つかり、逮捕状が出ている。持っているお金を調査する必要がある」と説明しました。

――実際の電話でのやりとり

犯人「解決のため、ちょっとご協力お願いします」

被害者「はい、わかりました。電話はこのままですか？切っていいの？」

犯人「このまま待っていますので、ゆっくり」

おだやかな口調で語りかけ、自宅に向かわせた別の警察官に現金を渡すよう指示したということです。

犯人「3つの封筒をまとめて何か1つに入れて」

被害者「袋に入れてね？」

犯人「3つにいくらずつ入ってる？」

被害者「最初は350万円が2つと、きょうが200万円」

犯人「フクダと名乗ったらそれを渡して、すぐに帰して」

被害者「わかりました」

こうして女性は1000万円以上をだまし取られました。

警察は電話やSNSで金銭を要求しない

なくならない被害に、県警の担当者は。

熊本県警 犯罪抑止対策室 宮粼航さん「犯罪グループの手口が、悪質化・巧妙化している。”警察が電話やSNSで金銭を要求することはない”」

県警は対策を進めています。

警察OBが ”ワルモン対策隊”として、地域で詐欺被害防止のための集会を開いています。

熊本県警OBワルモン対策隊 西井浩介さん「最近、国際電話からの詐欺電話が非常に多い。話を聞いてしまうと騙される可能性があるので、電話に出ないことが重要」

詐欺電話をブロック！アプリ活用を

こうした説明に加え、実際に不審な電話がかかってこなくなる、あるいは不審な電話に対し警告が表示されるアプリを、スマートフォンに入れる手伝いもしています。

詐欺電話にそもそも接することがないよう開発された”警察庁推奨アプリ”というものがあり、国際電話をブロックする、詐欺につながるような要注意番号をブロックできます。県警では、アプリの活用を呼び掛けています。