女優の真木よう子（43）が28日、インスタグラムのストーリーズを更新。父親に激怒されたエピソードなどをあらためて紹介し、「懲役何年ですか？！笑」と冗談まじりに問いかけた。真木は話題の対象を特定してはいないが、巨人の阿部慎之助前監督（47）が25日に長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒したとして暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）され、26日に巨人の監督を辞任すると表明したことを念頭に