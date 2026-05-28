女優の真木よう子（43）が28日、インスタグラムのストーリーズを更新。父親に激怒されたエピソードなどをあらためて紹介し、「懲役何年ですか？！笑」と冗談まじりに問いかけた。

真木は話題の対象を特定してはいないが、巨人の阿部慎之助前監督（47）が25日に長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒したとして暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）され、26日に巨人の監督を辞任すると表明したことを念頭においた発言とみられる。

昨年5月に実弟とのYouTubeチャンネル「金森姉弟」に「【無名塾時代の秘話】辞めるまでの真相エピソード初出し！！ まさる(父)のあの頃は怖かった金森家エピソード」と題した動画をアップ。中学卒業後に入塾した仲代達矢主宰の「無名塾」を退塾したことで、約束を破ったとして激怒した父親に「飛び蹴り」されたエピソードや、自身の兄が父を怒らせてしまい折檻されていた様子などを、笑いを交えながら振り返っていた。

今回のストーリーズではその動画の一部を貼り付け、「ちょっと待ってくださいよ じゃあ私達のお父さんは懲役何年ですか？！笑」とつづった。