【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが4月にリリースした3rd EP『We on Fire』が、現地時間5月27日に米国Billboardが発表した最新チャート（5月30日付）のメインアルバムチャート「Billboard 200」の52位に初登場した。 ■米国の音楽市場で存在感を広げる&TEAM 「Billboard 200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し