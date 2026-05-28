&TEAM、3rd EP『We on Fire』が米Billboardのメインチャート「Billboard 200」に初のチャートイン

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&TEAMが4月にリリースした3rd EP『We on Fire』が、現地時間5月27日に米国Billboardが発表した最新チャート（5月30日付）のメインアルバムチャート「Billboard 200」の52位に初登場した。

■米国の音楽市場で存在感を広げる&TEAM

「Billboard 200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し、全米で最も人気のあるアルバムの順位を決める米Billboardのメインチャート。&TEAMの作品が同チャートにランクインするのは、デビュー以来初となる。

また&TEAMは、各ジャンル別のアルバムチャートでも頭角を現し、『We on Fire』は、「Top Album Sales」と「World Albums」チャートで、いずれも2位に初登場。2025年10月にリリースした前作の韓国1stミニアルバム『Back to Life』が記録した「Top Album Sales 」13位、「World Albums」5位を大きく上回る成果であり、&TEAMが米国の音楽市場で着実に存在感を広げていることを証明している。

この熱い人気に後押しされ、&TEAMは『Back to Life』リリース時に続いて、Billboardの「Emerging Artists」チャートで1位に返り咲いた。

『We on Fire』は、さらなる高みを目指して飛び立とうとする9人のメンバーの抱負と挑戦への意志を込めた作品。発売初日に109万枚以上のグローバルセールスを記録し、2025年4月にリリースした3rdシングル「Go in Blind (月狼)」、同年10月リリースの韓国1stミニアルバム『Back to Life』に続いて3作連続のミリオンセラーを達成した。

日韓の各種音楽チャートを席巻し、韓国の音楽番組MBC M『SHOW CHAMPION』では1位を獲得。日本と韓国の両国で圧倒的な影響力を誇っている。

現在&TEAMは、5月13日より2度目となる最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中。今回の米Billboardでの快挙という熱いエネルギーを携え、日本国内およびアジア各都市のステージでパフォーマンスをする&TEAMに注目だ。

■リリース情報

2026.04.21 ON SALE

MINI ALBUM『We on Fire』

■関連リンク

&TEAM OFFICIAL SITE

https://andteam-official.jp