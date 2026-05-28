正常進化で磨きがかかった鼓動デザインマツダの大ヒット作、『CX-5』。2012年に初代が登場して以来、500万台以上が提供されている。2017年に交代した2代目は英国でも好調で、同社の販売数の25％を占めていた。運転のしやすさや内装の質感、実用性など、全領域で優れていたから当然だろう。【画像】最新世代へ劣らぬ完成度！『2代目 マツダCX-5』発売された3代目とCX-30、60、80と合わせてチェック全151枚3代目が発表されたばか