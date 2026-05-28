正常進化で磨きがかかった鼓動デザイン

マツダの大ヒット作、『CX-5』。2012年に初代が登場して以来、500万台以上が提供されている。2017年に交代した2代目は英国でも好調で、同社の販売数の25％を占めていた。運転のしやすさや内装の質感、実用性など、全領域で優れていたから当然だろう。

【画像】最新世代へ劣らぬ完成度！『2代目 マツダCX-5』 発売された3代目とCX-30、60、80と合わせてチェック 全151枚

3代目が発表されたばかりだが、実は2代目の完成度は新世代に引けを取らないといっていい。その中古車が、最近は1万ポンド（約210万円）以下で探せるようになっている。



マツダCX-5（2代目／2017〜2026年／英国仕様）

2代目は初代の正常進化版といえ、「鼓動デザイン」は洗練度を高め、スポーティかつモダンに。ソウル・レッドに塗られたボディは、抑揚豊かな表情を生み出す。2023年に小変更を受け、LEDヘッドライトを獲得。ソリッドカラーも選択できるようになった。

内装は、ドイツの上級ブランドへ劣らない上質さ。シートから小さなスイッチまで、素材にはこだわりを感じられ、運転姿勢も人間工学に基づき快適。ダイヤル付きのセンターモニターは、当初7.0インチだったが、2019年に10.25インチへ拡大している。

思いの外に得意分野といえる峠道

ホイールベースが長く、車内空間はフォルクスワーゲン・ティグアンと同等。高さ方向にゆとりがあり、後席の背もたれはリクライニングでき、高身長の大人でも充分くつろげるはず。荷室容量は506Lだが、その背もたれを倒せば長尺の荷物も載せられる。

高水準な運転体験も強み。ダイレクト感の強いステアリングと、姿勢制御に長けたシャシーが相乗し、峠道は思いの外に得意分野。6速MTを選べば、運転を一層楽しめる。それでいて、高速道路での快適性も侮れない。低速域では、乗り心地は若干硬めだが。



マツダCX-5（2代目／2017〜2026年／英国仕様）

英国の中古車市場で中心のエンジンは、シャシーの性能をより引き出しやすい2.2Lディーゼルターボ。150ps版はトルクフルで、高速巡航時には19.0km/L以上の燃費を得られる。183ps版の四輪駆動でも、17.0km/Lは超えるはず。

ガソリンエンジンは、2.0Lなら165ps、2.5Lは193ps。燃費は同クラスのハイブリッドに届かず、2.0Lはパワーに余裕を感じにくいかも。とはいえ、エンジンを問わず走りはハッチバックのように軽快。スタイリッシュな見た目は、今でも魅力的だ。

新車時代のAUTOCARの評価は？

見た目が素晴らしく、乗り心地に優れ、好ましい運転体験で、サイズも丁度良い。燃費も褒められる。ライバルを確実に凌駕する仕上がりにあり、このクラスのベンチマークを置き換える、最も魅力的な選択肢だといえる。（2017年6月28日）



マツダCX-5（2代目／2017〜2026年／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

セルゲイ・ポクロフスキー氏

「初めは初代を考えていましたが、予算を増やして2代目の初期型を購入しました。結果、大正解。内装は遥かに良くて、ホワイトのレザーシートは肌触りも素晴らしい。走行距離は、現在8万km。ディーゼルエンジンで、燃費も常に17.5km/L以上です」



マツダCX-5（2代目／2017〜2026年／英国仕様）

購入時に気をつけたいポイント エンジン

初代で不具合が少なくなかった2.2Lディーゼルは、2代目を迎える前に改良済み。それでも、低速・短距離の走行を繰り返すと、ディーゼル微粒子フィルターが不調になりがち。

トランスミッション

6速MTでも6速ATでも、信頼性は高い。上手に運転すれば、燃費は前者の方が1.5km/Lほど良くなる。

インテリアと電気系統



マツダCX-5（2代目／2017〜2026年／英国仕様）

センターモニターにはダイヤルが備わり、慣れれば直観的に操作できる。アップル・カープレイとアンドロイド・オートは、2019年以降のシステムから対応。稀に、電動ミラーが不調になることがある。

エアコンの故障には注意したい。センサーの不調やボタンの固着、内部機器の不具合など原因は様々。事前に冷風が出るか確かめたい。

知っておくべきこと

2023年にガソリンのマイルド・ハイブリッドが登場したが、燃費に大きな違いはない。装備はグレードを問わず充実していたが、スポーツ以上なら上質感は増す。2023年に構成が見直され、ホムラはスポーティ志向、タクミは上級志向に設定されている。

英国ではいくら払うべき？ 6000ポンド（約126万円）〜9999ポンド（約209万円）

走行距離が12万km以上へ伸びた、初期型を英国では主に探せる価格帯。ディーゼルエンジンが多く、エントリーグレードが目立つ。中には後期型も。

1万ポンド（約210万円）〜1万4999ポンド（約314万円）

後期の2代目をお考えなら、英国ではこの価格帯から。エンジンの選択肢は増え、2.5Lのガソリンも出てくる。

1万5000ポンド（約315万円）以上



マツダCX-5 2.2 センターライン（2023年式／英国仕様）

好条件な少変更後の2代目は、この価格帯から。見た目は刷新され、車内の静寂性も高い。3代目が登場したが、新車の2代目を在庫するディーラーも英国にはまだある。

英国で掘り出し物を発見

マツダCX-5 2.2 センターライン（英国仕様） 登録：2023年 走行距離：9万1500km 価格：1万5990ポンド（約336万円）

センターラインは英国のベースグレードで、レザーシートは備わらないが、そのぶんお手頃。正規ディーラーでの整備記録が残り、メーカー保証はまだ半年残っている。