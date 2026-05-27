【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」のパフォーマンスフィルム全2種を公開した。 ふたつの映像は、背景はもちろん、衣装や5人のメンバーのビジュアルまで大きく異なり、多様な見どころを提供している。 ■不安や悩みにとらわれずに柔軟に現在を楽しもうという楽曲のメッセージをパフォーマンスで表現 ひとつ目の