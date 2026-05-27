LE SSERAFIM、新曲「BOOMPALA」のパフォーマンス映像2種を公開！「マカレナ」の振り付けを取り入れたダンスが世界中で話題

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」のパフォーマンスフィルム全2種を公開した。

ふたつの映像は、背景はもちろん、衣装や5人のメンバーのビジュアルまで大きく異なり、多様な見どころを提供している。

■不安や悩みにとらわれずに柔軟に現在を楽しもうという楽曲のメッセージをパフォーマンスで表現

ひとつ目の映像は、韓国の文化備蓄基地のパビリオンで撮影。過去の痕跡と現代的な構造が共存する独特の雰囲気が、新曲「BOOMPALA」の魅力をよりいっそう際立たせている。5人のメンバーは、明るい照明のもと、ベージュトーンの衣装を着こなし、洗練されたビジュアルを披露している。

そして、ふたつ目の映像は、韓国・京畿道の採石場で撮影。広大な自然のなかでパフォーマンスを繰り広げ、最後には赤い照明が加わって強烈な印象を残す。黒い衣装で登場したLE SSERAFIMは、圧倒的なオーラを放っており、観る人を魅了する。

LE SSERAFIMは、不安や悩みにとらわれずに柔軟に現在を楽しもうという楽曲のメッセージをパフォーマンスで表現した。瞑想する姿勢で座った状態で始まる冒頭から強烈なインパクトを与え、サビ部分で繰り返される動作が中毒性を高める。

特に、「マカレナ」の象徴的な振り付けを取り入れることで親しみやすさを感じさせ、世界中で話題に。誰でも簡単に真似できる腕の動作は、誰もが一緒に楽しめる魅力を持っている。

また、5人のメンバーの繊細な表情演技は、パフォーマンスの見どころのひとつだ。KIM CHAEWONが、イントロで瞑想中の他のメンバーの様子を伺いながら、ひとりで音楽を楽しむシーンを自然に表現している。

その後、楽曲が本格的に始まると、5人のメンバーは誰よりも真剣な表情で圧巻のパフォーマンスを展開していく。そして、両腕を交差させる「マカレナ」の振り付けになると、お互いに向き合いながら明るく笑顔でポジティブなエネルギーを届ける。

LE SSERAFIMは、この他にもファンが楽しめる多様なコンテンツを提供している。5月26日にグループの公式YouTubeチャンネル「BOOMPALAの効能を信じますか？」という動画を公開した。ポジティブな呪文である「BOOMPALA」が、日常生活において発揮する効能を巧妙に紹介したコンテンツだ。

5人のメンバーは、「BOOMPALA」という言葉が顔の筋肉リフティング、上司との対立解消、自信の向上などに効果があると語っている。

これを説明するために、地下鉄で通勤するサラリーマンや、親の小言を聞く子どもたちなど、シチュエーションごとに寸劇を展開した。

新曲「BOOMPALA」が流れ出すと、怒りをあらわにしつつも内なる平穏を取り戻し、踊ったり、運動中のメンバーは突然体が軽くなって運動がスムーズにできるようになったりするなど、絶妙な演技で笑いを誘った。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp