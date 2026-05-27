ボートレース江戸川の「秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯」は予選3日間を終えて28日に予選最終日を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で注目の一人が品川賢次（52＝群馬）だ。3日目終了時点で得点率は小林一樹、永嶋裕一と並ぶ5.75。19位タイにつけている。4、2、6着で迎えた3日目は1Rに1号艇で出走した品川。インからコンマ18のトップスタートを決めて1マークを先マイ。きっちり逃げて4日目の準優勝戦進出勝負駆け