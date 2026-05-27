計3ポート、最大160W出力のUSB充電器「Anker Prime Charger」がAmazonスマイルSALEの対象になっている。21%OFFの1万3,490円で提供されているのを確認した。 単ポートで140W、3ポート合計で160Wという大出力ながら、世界最小クラスの大きさを実現。140W超クラスのUSB充電器のうち、現状で最もバランスがとれている1台と言えよう。 ノートPCはもちろん、ポータブルSSDなど周辺機器を含めた電