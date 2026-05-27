暑くなる季節にぴったりの、心ときめく新作ドリンクが登場します♡スイス発プレミアムチョコレートブランド「リンツ」から、2026年6月1日（月）より季節限定の『チョコミント ソーダフロート』が発売。爽やかな炭酸と、リンツならではの上質なチョコレートが重なり合う、この夏だけの特別な一杯です。見た目も涼やかで華やか。チョコミント好きさんはもちろん、夏のご褒美ドリンクを探している方も見