【30代主婦に聞いた】カルディで買ってよかった商品3選！「一番おいしい」と思う癒やしの商品は
毎日の献立作りや食事の準備は、暮らしの中でも大きなウエイトを占めるもの。「たまには楽をしたいけれど、味にもこだわりたい……」。そんな願いをかなえてくれるのが、輸入食品やこだわりのオリジナル商品がそろう「カルディ」の商品です。
All About ニュース編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・30代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：専業主婦
世帯収入：800万円
最近の悩み：食費が上がったこと。食材を無駄にしない、コスパの良い節約レシピをたくさん知りたい
「半年ほど前に胃の調子が悪くてカフェインを控えようと思っていたときに、どうしてもコーヒーが飲みたくなりデカフェを探して購入しました。デカフェなのにコクがありおいしくて、さらにオーガニックということで、一番リピート率の高い商品です」と商品の魅力を教えてくれました。
「夫も私もレモンサワーが大好きで、特にカルディのレモンサワーが一番おいしいと思います。週末の晩酌でいつも飲んでいます」と、ハマっている様子を教えてくれました。
「デュラム小麦のパスタなのであまり罪悪感がなく食べられます。ツルンとして食べやすく、子どももよろこんで食べてくれます」と家族にも好評なことを教えてくれました。
忙しい毎日のなかで、自分や家族へのごほうびや体を考えた食生活に、賢くカルディの商品を取り入れている人も多いようです。気になった商品があった人は、近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・30代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：34歳女性
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：専業主婦
世帯収入：800万円
最近の悩み：食費が上がったこと。食材を無駄にしない、コスパの良い節約レシピをたくさん知りたい
買ってよかった商品1：「カフェカルディドリップ オーガニックデカフェ」回答者が教えてくれた最初の商品は「カフェカルディドリップ オーガニックデカフェ」。税込み200円で販売中です。
「半年ほど前に胃の調子が悪くてカフェインを控えようと思っていたときに、どうしてもコーヒーが飲みたくなりデカフェを探して購入しました。デカフェなのにコクがありおいしくて、さらにオーガニックということで、一番リピート率の高い商品です」と商品の魅力を教えてくれました。
買ってよかった商品2：「シチリアンレモンサワー 350ml」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「シチリアンレモンサワー 350ml」です。税込み210円で購入可能です。
「夫も私もレモンサワーが大好きで、特にカルディのレモンサワーが一番おいしいと思います。週末の晩酌でいつも飲んでいます」と、ハマっている様子を教えてくれました。
買ってよかった商品3：「ブルネッラ スパゲッティ Ｎo.7」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「ブルネッラ スパゲッティ Ｎo.7」。500g入りで、税込み321円です。
「デュラム小麦のパスタなのであまり罪悪感がなく食べられます。ツルンとして食べやすく、子どももよろこんで食べてくれます」と家族にも好評なことを教えてくれました。
忙しい毎日のなかで、自分や家族へのごほうびや体を考えた食生活に、賢くカルディの商品を取り入れている人も多いようです。気になった商品があった人は、近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
(文:All About ニュース編集部)