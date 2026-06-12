買い物中に、店員さんから失礼な態度をとられた経験がある人も。見た目で判断されたと思ったら、嫌な気持ちになりますよね……。今回は、そんな店員さんにある仕返しをした人のエピソードをご紹介します。

「二度と来ません」

「某ブランドのデパコスを買いに行ったときのこと。ある店員さんが、めちゃめちゃ塩対応で……。当時の私は20代だったのだけど、童顔だから学生だと思われたのか、ノーブランドの服を着ていたから、テスターを試すだけで買う気はないと思われたのか……理由はわかりませんが、すごく腹が立ちました。

だけど、私は20歳で起業して事業も順調だったので、お金だけはありました（笑）。商品を爆買いしたら店員の態度が見る見る変わっていって、会計のときにクレジットカードを出したら一瞬驚いた表情をしていました。わざと年会費が高い富裕層向けのカードを出したので（笑）。

帰り際、笑顔で『またお越しください』と言われたので『二度と来ません』と笑顔で言ってやりました。そのときの店員さんの表情といったら。後日、本部にクレームも言いました。しばらくたって、その店の前を何度か通ったけれど、あのときの店員さんはもういませんでした」（体験者：30代女性・自営業／回答時期：2026年4月）

▽ お客様の見た目で判断して接客態度を変えるって、なんだか嫌な感じですよね……。たくさん買ったらコロッと態度を変えるというのにも腹が立ちます。そんなことをしたら、ブランドのイメージが下がるだけだと思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。