「自分ばっかり」産後セックスレスに悩む妻が直面したこれが現実
AIライター自動執筆記事
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12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「妻は求める旦那は拒否る 産後セックスレス ママのその後【完結編】」を公開した。動画では、産後のセックスレスに悩む視聴者から寄せられた手紙を紹介し、すれ違う夫婦関係の根本的な原因と修復へのプロセスについて自身の見解を語っている。
HISAKOさんは以前公開した動画に寄せられた、レスに悩む妻（相談者）からのその後の経過を報告。手紙には、夫との対話を重ねる中で、実は夫が妻の機嫌を見越して友人との遊びを断るなど、相当な我慢を強いられていた事実が綴られていた。
産後の相談者は「24時間365日育児してる私の方が偉い」と思い込み、リフレッシュの時間を与えてくれていた夫の気遣いを見ようとしていなかったという。「レスの原因を作っていたのも、結局は私が原因だった」と反省し、夫への束縛をやめて心から謝罪したところ、少しずつ愛のある行為に戻っていったと明かした。
この手紙を受け、HISAKOさんは過酷な育児環境に置かれた妻が「自分ばっかり」と視野が狭くなり、無意識に夫を追い詰めるケースは多いと指摘。感謝を伝える際も「口先だけではやっぱりダメなんじゃないか」と述べ、心からの尊敬や信頼がなければ相手の胸には響かないと断じた。
最後にHISAKOさんは、身近な家族に対して自分の非を認め、素直に謝罪した相談者の行動力を称賛。「相手の事を思いやれる気持ちっていうのを持とうっていう意識をするだけでも変わってくる」と語り、夫婦が互いに歩み寄り、感謝の気持ちを忘れずに研鑽していくことの大切さを説いて動画を締めくくった。
HISAKOさんは以前公開した動画に寄せられた、レスに悩む妻（相談者）からのその後の経過を報告。手紙には、夫との対話を重ねる中で、実は夫が妻の機嫌を見越して友人との遊びを断るなど、相当な我慢を強いられていた事実が綴られていた。
産後の相談者は「24時間365日育児してる私の方が偉い」と思い込み、リフレッシュの時間を与えてくれていた夫の気遣いを見ようとしていなかったという。「レスの原因を作っていたのも、結局は私が原因だった」と反省し、夫への束縛をやめて心から謝罪したところ、少しずつ愛のある行為に戻っていったと明かした。
この手紙を受け、HISAKOさんは過酷な育児環境に置かれた妻が「自分ばっかり」と視野が狭くなり、無意識に夫を追い詰めるケースは多いと指摘。感謝を伝える際も「口先だけではやっぱりダメなんじゃないか」と述べ、心からの尊敬や信頼がなければ相手の胸には響かないと断じた。
最後にHISAKOさんは、身近な家族に対して自分の非を認め、素直に謝罪した相談者の行動力を称賛。「相手の事を思いやれる気持ちっていうのを持とうっていう意識をするだけでも変わってくる」と語り、夫婦が互いに歩み寄り、感謝の気持ちを忘れずに研鑽していくことの大切さを説いて動画を締めくくった。
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