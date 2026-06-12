6月11日、女優の沢尻エリカが、アパレルブランド「EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）」のビジュアルモデルに就任したことが発表された。SNSでは、沢尻の抜群のスタイルが注目を集めている。

沢尻は、EIMY ISTORIEの2026年サマーコレクションのモデルに就任し、ブランドのInstagramでさまざまな衣装をまとった姿が公開された。

「EIMY ISTOIREは10周年を機にリブランディングを実施し、『周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか。』をコンセプトに掲げ、存在感と美しさを持つ沢尻さんを起用したと発表しています。

公開されたビジュアルで、沢尻さんは黒いノースリーブのワンピースで、太ももが露わになった大胆な姿を披露し、注目を集めています」（スポーツ紙記者）

“太もも見せ” ミニワンピース姿に関して、Xでは

《エリカ様はいつまでも可愛い》

《美脚最高》

《こういう女性になりたいとお思わせてくれてありがたい！》

など、沢尻の容姿やスタイルに驚く声が見受けられる。近年の沢尻は、企業のモデルに就任するケースが増えているようだ。

「2025年にカラーコンタクトブランド『Kaica』とスポーツアパレルブランド『DIG』のモデルに起用。直近でも、6月9日にスキンケアブランド『ESIENCE』のブランドアンバサダー就任が発表されたばかりでした。現在の沢尻さんは黒髪で、透明感のあるビジュアルがSNSでも好評ですし、ブランドからのオファーが次々と来ているようです」（芸能記者）

沢尻は2005年のドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）で難病と闘うヒロイン役を好演し、女優としてブレイクを果たす。その後も、多くのドラマや映画に出演してきたが、近年はさらなる支持を獲得しているようだ。

「2000年代に多くのドラマで主演を務めた沢尻さんは、髪型やファッションなどが10〜20代の若い女性に支持され、憧れの存在となっていました。40歳になって、沢尻さんの変わらないビジュアルはSNSでたびたび話題にあがり、改めて支持する動きが見受けられます。“憧れ路線” に回帰しつつあるようです」（同前）

アラフォーの “エリカ様” はどんな姿を見せてくれるのか。