宅配業者から荷物の不在連絡が留守番電話に入っていた


【漫画】「キッチンに置いときます」ってウチに入ったの!?宅配業者は今どこに？

「後ろ、後ろ!」とは、バラエティ番組「8時だョ!全員集合」のコントで繰り広げられた一幕である。背後に幽霊がいるのに気づかない(フリをする)演者に対し、観客からツッコミが入るお約束の展開だ。今回紹介する森本大百科(@mdaihyakka)さんの漫画「留守番電話」も、まさに「後ろ、後ろ!」と叫ばずにはいられない作品である。

主人公の女性はまだ新婚ホヤホヤ。買い物から戻ってきたところで留守番電話が入っていることに気づく


宅配業者から不在連絡のお知らせが入っていた


通常なら不在票を入れるべきところが「どうしましょうかねー」と呑気な声が続き、違和感を覚え…


森本大百科さんは、大阪よしもとで活動中のピン芸人だ。YouTubeチャンネル「入ってはいけない研究室」を配信しているほか、以前は漫画「カバチタレ!」(東風孝広さん作画)のアシスタント経験もあるなど、お笑い芸人にとどまらず多方面で才能を開花させている。以前ウォーカープラスで配信した、SNS誹謗中傷をテーマにした作品「炎上」が注目を集めたことも記憶に新しい。本作は、蒸し暑い夜にふさわしい鳥肌ものの密室の恐怖を描いた短編だ。

■呑気な口調のメッセージに潜む違和感

物語は、女性がスーパーでの買い物から帰宅した場面から始まる。部屋に入ると、留守番電話が点滅していることに気づく。再生ボタンを押すと、宅配業者からのメッセージが残されていた。どうやら、買い物に出かけている数十分の間に荷物が届いてしまったらしい。

本来ならば「不在のため持ち帰ります」といったメッセージが残されるはずだが、相手の声は「どうしましょうかねー」と随分と呑気な口調だ。女性がふと違和感を覚えた直後、「中身がお皿なので、キッチンに置いておきますねー」というあり得ないメッセージが流れ、思わず鳥肌が立つ。

■安心できるはずの自宅が恐怖の空間に

メッセージを聞いた瞬間、「持ち主の宅配物を勝手に開けて見たのか」「そもそもキッチンに置いておくとは、不法侵入ではないか」など、読者の頭の中にもさまざまな考察が駆け巡り、パニックになること間違いなしだ。

自宅というプライベートな空間は、本来であれば最も安心できる唯一の場所である。それなのに、この見知らぬ宅配業者は今どこにいるのだろうか。オチで思わず「後ろ、後ろ!」と叫び出したくなる、背筋が凍るラストをぜひ自身の目で確かめてほしい。

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